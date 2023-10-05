Путин на вопрос о конце СВО заявил о важности гарантий безопасности людей

Цель спецоперации на Украине заключается не в территориях, а в безопасности россиян. Об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин, когда отвечал на вопрос о завершении специальной военной операции, заданный в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми», ― заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что это очень сложный вопрос, который требует отдельного разговора, однако Россия не прекратит защищать своих людей.

Во время своего выступления глава государства отметил, что российские войска в зоне специальной военной операции продвигаются на 12 участках и уверенно себя чувствуют. Он также подчеркнул, что величие России заключается в укреплении ее суверенитета. Путин отметил, что люди, которые начали бороться с Россией после 1991 года, сделали это только из-за своей самоуверенности и глупости. И именно это подтолкнуло РФ укреплять свой суверенитет.

Президент также отметил, что если поставки западного вооружения Украине прекратятся, она продержится неделю. Путин отметил, что на Западе также кончаются боеприпасы. По его подсчетам, США производят 14 тыс. снарядов 155-го калибра, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день тратят до 5 тыс. Президент подчеркнул также, что в США пытаются увеличить производство боеприпасов до 75 тыс. к концу следующего года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.