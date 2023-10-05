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Политолог оценил значение встречи Зеленского и Пашиняна

Политолог Светов: встреча Зеленского и Пашиняна носит только символический характер
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Фото: Соцсети
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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Испании носила исключительно символический характер, Армения ничего не может дать Украине. Такое мнение выразил в четверг, 5 октября, политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями».

«Ничего она (Армения. — Ред.) ему (Зеленскому. — Ред.) не даст. Это символика. Зеленскому это дает возможность говорить: «Посмотрите, еще одна страна считает, что с Россией не надо иметь никаких дел». Вот в чем смысл», — заявил Светов.

Он также привел в пример приезд жены Пашиняна в Киев в начале сентября и ее встречу с женой Зеленского. По его словам, это — такого же рода символизм. В то же время премьер-министр Армении — страны, которая входит в ОДКБ и называет себя союзником России — своей встречей с президентом Украины показал желание отдалиться от РФ, считает эксперт.

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Ранее 5 октября сообщалось, что Пашинян и Зеленский встретились в ходе третьего форума Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Беседа политиков прошла в кулуарах мероприятия. В СМИ появились фотографии лидеров, однако информации о теме их беседы не было.

Позже украинский лидер заявил, что он с премьер-министром Армении обсуждали ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. По его словам, Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Кроме того, обсуждались двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты.

Делегация Армении, главой которой стал Пашинян, прибыла в Гранаду для участия в саммите, а также для встречи с президентом Азербайджана Ильхмамом Алиевым. При этом 4 октября Алиев отказался от поездки в Испанию, сославшись на «деструктивную позицию Парижа» и несогласие Германии и Франции провести встречу на территории Турции.

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