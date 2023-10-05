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Путин указал на отсутствие ЧВК в России как юридической структуры

Путин: название ЧВК — это «журналистское наименование»
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Фото: ТАСС/VCG
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Название ЧВК — это «журналистское наименование», юридически такой структуры в России не было. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«В России нет частных военных компаний, потому что нет закона о частных военных компаниях. У нас же их не существует и не существовало», — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Путина, опыт в прошлом с ЧВК был «корявым», так как деятельсность таких компаний не регулировалась законом.

«Он был вызван необходимостью в текущей конъюнктуре, прямо скажем, на поле боя, и когда Минобороны предложило части этой компании приехать и участвовать в боевых действиях, я не стал возражать, потому что люди действовали добровольно, и мы видели, что воевали героически», — сказал российский лидер.

Он отметил, что было множество проблем, связанных с экономической составляющей. По словам Путина, у руководства РФ пока нет единого мнения, нужны ли ЧВК или нет.

Президент уточнил, что сейчас несколько тысяч бойцов частных военных компаний подписали контракт с Вооруженными силами (ВС) России. Они участвуют в проведении спецоперации на основе индивидуальных договоров.

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Ранее, 3 сентября, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что около 280 тыс. человек поступили на контрактную службу в ВС РФ с 1 января. Он отметил, что часть из них — лица, пребывавшие в запасе, а другие — добровольцы.

Еще в июне Минобороны сообщило о росте числа желающих служить по контракту. Наиболее эффективно организована работа по набору на военную службу в Москве, Башкирии и Московской области.

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