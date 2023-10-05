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Зампред комитета Госдумы заявил об устойчивости макроэкономики РФ

Зампред комитета Госдумы Спиридонов: макроэкономика РФ остается устойчивой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Макроэкономическая позиция России является устойчивой на фоне стремительно приближающегося краха экономической системы США. Об этом 5 октября заявил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

«Россия — одна из немногих стран, которая может похвастаться профицитом бюджета и это, безусловно, позитивное явление, поскольку позволяет стране застраховаться от непредвиденных расходов», — отметил Спиридонов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день правительство продолжает политику финансовой дисциплины, сохраняя контроль над государственными расходами. Спиридонов отмечает, что несмотря на то, что расходы на оборонную сферу увеличены, главной задачей на повестке дня остается выполнение социальных обязательств перед жителями России.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что в стране сейчас профицитный бюджет, и она справляется и в будущем справится с решением задач в экономике. По его словам, за III квартал текущего года в России был профицит больше 660 млрд рублей, и в конечном итоге в стране естественным образом началась структурная перестройка экономики по результатам года будет определенный дефицит в районе 1%. Президент отметил, что в России естественным образом началась структурная перестройка экономики.

Также указал, что Россия выполняет все социальные обязательства, несмотря на увеличение расходов на оборону и безопасность страны. Президент подчеркнул при этом, что расходы на оборону и безопасность государства выросли примерно вдовое. В настоящее время их объем составляет 6%.

Еще 22 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что при подготовке проекта трехлетнего бюджета правительство постаралось гарантировать исполнение соцобязательств. По его словам, ни одно из них не останется без финансирования. В тот же день правительство страны подготовило проект нового трехлетнего бюджета. Он был составлен на основе прогноза о высоких темпах прироста экономики РФ — около 2,2–2,3% в 2024–2026 годах.

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