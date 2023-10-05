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В Госдуме указали на стабильную ситуацию на рынке продовольствия РФ

Депутат Полуянова: ситуация на рынке продовольствия РФ стабильная и перспективная
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Ситуация на российском продовольственном рынке стабильная и перспективная: пока иностранные фирмы терпят колоссальные убытки, предприниматели из РФ активно занимают освободившиеся ниши. Об этом 5 октября рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

«В прошлом 2022 году состоялся информационный всплеск на тему ухода иностранный компаний с российского рынка. В большинстве случаев он оказался не более чем словесным бойкотом. В итоге менее 9% процентов западных компаний ушли из России», — сказала она.

Полуянова отметила, что, пока другие страны решают закрыть свой бизнес в РФ, многие российские партнеры наращивают свой торговый потенциал, например Турция, Белоруссия, Южная Корея, Киргизия.

Она также указала на способность предпринимателей из России перестраиваться и находить решение в непростых ситуациях.

«Это уже сложившаяся черта наших бизнесменов. Все-таки десятилетие под санкциями — это и опыт, и новые возможности», — уточнила Полуянова.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что страна справляется и в будущем справится с решением задач в экономике. По его словам, в стране естественным образом началась структурная перестройка. Он указал, что РФ преодолела все проблемы, которые возникли после введения в отношении нее санкций, и начала следующий этап развития на новой базе.

19 сентября директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев объяснил «Известиям», что на рост поставок таких товаров из России повлияло увеличение спроса на продовольствие, а также успешное развитие сельскохозяйственного сектора в стране. Эксперт уточнил, что традиционно главными рынками сбыта являются страны СНГ, государства Ближнего и Среднего Востока.

До этого, 22 августа, Путин отметил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию по паритету покупательной способности, несмотря на пессимистические прогнозы. Путин назвал этот показатель важнейшим для страны.

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