Инженеру вынесли приговор за гибель ребенка от удара током в Онеге
В городе Онега Архангельской области суд вынес приговор главному инженеру участка районных электросетей, обвиняемому в халатности, повлекшей гибель несовершеннолетнего. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Трагедия произошла 31 августа 2022 года на улице Архангельской. Несовершеннолетний мальчик, возраст которого не называется, залез на крышу хозпостройки между домами № 5 и 7 и прикоснулся рукой к неизолированному проводу, провисающему над крышей.
От полученного удара током ребенок скончался. Как установило следствие, обвиняемый знал о недостатках воздушной линии электропередачи, наличии в охранное зоне хозпостройки, ветках на проводах, но не принял никаких мер для ремонта и устранения дефектов, пишет ИА FlashNord.
Суд признал инженера виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
«В счет компенсации морального вреда в пользу опекуна и брата потерпевшего выплатил денежные средства в общей сумме 1,9 млн рублей. Приговором суда главному инженеру назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», — говорится в сообщении прокуратуры.
Приговор в законную силу пока не вступил.