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«Ростех» начал поставки в ВС РФ новых САУ «Флокс»

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Фото: Ростех/rostec.ru
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Госкопорация «Ростех» начала поставку в Вооруженные силы (ВС) РФ самоходное артиллерийское орудие (САО) «Флокс». Об этом в четверг, 5 октября, передает пресс-служба корпорации.

«Ростех» приступил к передаче в войска партии 120-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий «Флокс». Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию», — говорится в сообщении.

По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева, такое оружие является одновременно пушкой и минометом, так как может стрелять как снарядами, так и минами.

САО обладает улучшенной мобильностью и защищенностью, кроме того, во «Флоксе» есть ручные и автоматизированные операции, добавил он.

Помимо этого, оружие также позволяет вести огонь в режиме «одновременного огневого налета»: ситуация, когда несколько последовательно выпущенных на разных углах возвышения снарядов достигают цели одновременно.

«Флокс» предназначен для уничтожения живой силы, вооружения и техники противника.

«Орудие унифицировано по применяемым боеприпасам с орудиями типа «Вена», что дает возможность применять боеприпасы повышенного могущества и повысить дальность стрельбы», — отмечает пресс-служба.

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