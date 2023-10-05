«Ростех» начал поставки в ВС РФ новых САУ «Флокс»

Госкопорация «Ростех» начала поставку в Вооруженные силы (ВС) РФ самоходное артиллерийское орудие (САО) «Флокс». Об этом в четверг, 5 октября, передает пресс-служба корпорации.

«Ростех» приступил к передаче в войска партии 120-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий «Флокс». Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию», — говорится в сообщении.

По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева, такое оружие является одновременно пушкой и минометом, так как может стрелять как снарядами, так и минами.

САО обладает улучшенной мобильностью и защищенностью, кроме того, во «Флоксе» есть ручные и автоматизированные операции, добавил он.

Помимо этого, оружие также позволяет вести огонь в режиме «одновременного огневого налета»: ситуация, когда несколько последовательно выпущенных на разных углах возвышения снарядов достигают цели одновременно.

«Флокс» предназначен для уничтожения живой силы, вооружения и техники противника.

«Орудие унифицировано по применяемым боеприпасам с орудиями типа «Вена», что дает возможность применять боеприпасы повышенного могущества и повысить дальность стрельбы», — отмечает пресс-служба.

В этот же день стало известно, что новейшая унифицированная дымовая граната РДГ-У будет испытана в рамках тестовой эксплуатации в составе ФСБ и Росгвардии. Она предназначена для создания маскировки личного состава и техники ВС РФ от управляемых ракет и высокоточного оружия противника. РДГ-У может работать в диапазоне температур от –50 до +55 градусов.