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Путин назвал несправедливым обвинение Пашиняна в сдаче Карабаха

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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сдавал Нагорный Карабах. Об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Я не могу согласиться с тем, что премьер Пашинян был приведен к власти кем-то со стороны и для того, чтобы сдать Карабах. Всё-таки это был выбор армянского народа», — сказал он.

Путин заверил, что плотно общался с Пашиняном в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе и поэтому не может утверждать, что премьер Армении сдал непризнанную республику.

«Он искренне стремился к тому, чтобы удержать, сохранить ситуацию. Я не говорю, правильные ли были решения. Но говорить о том, что он целенаправленно сдавал Карабах, считаю несправедливым», — подчеркнул Путин.

5 октября Пашинян на встрече с лидерами Евросоюза (ЕС), Германии и Франции подписал декларацию о признании границ Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

Карабахский хребет: что ждет Пашиняна после упразднения НКР
Более половины населения покинули непризнанную республику

После нового витка обострения конфликта в 2023 году Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Позднее, 28 сентября, лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому НКР прекратит свое существование с 1 января. По последним данным, в Армению из Карабаха переехало более 100 тыс. человек.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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