Путин заявил о продвижении российских военных на 12 участках в зоне СВО
Президент России Владимир Путин 5 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что российские войска в зоне специальной военной операции продвигаются на 12 участках.
«Российские войска уверенно себя чувствуют, по многим направлениям двигаются. Вчера по всей линии соприкосновения на 12 участках мы просто не обращаем на это такого фундаментального внимания, но это имеет значение — на 12 направлениях продвинулись», — сказал глава государства.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что в северо-западной акватории Черного моря морская авиация уничтожила безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Богдановки в Кировоградской области. Также российская система противовоздушной обороны за сутки перехватила управляемую авиабомбу JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.
4 октября российские военные сообщили, что армия РФ вернула полный контроль над херсонскими островами в устье Днепра. Бойцы рассказали, что боевики ВСУ не оставляют ежедневных попыток прорваться там, а после на левый берег Днепра. Однако российские военнослужащие круглосуточно ведут пристальное наблюдение.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.