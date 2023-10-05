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Эксперт назвал временным рост доллара выше 100 рублей

Инвестстратег Бахтин назвал временным рост доллара выше 100 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин прокомментировал рост доллара выше 100 рублей на закрытии торгов на Мосбирже в четверг, 5 октября. В беседе с «Известиями» он заявил, что считает временной текущую волну ослабления рубля.

«Ближе к концу месяца глобальный доллар может отступить, а цены на нефть — восстановиться. С середины месяца экспортеры начнут готовиться к налоговому периоду, покупая рубли. Также стоит учесть монетарный фактор — повышение ключевой ставки отражается на позициях нацвалюты с временным лагом. По нашим оценкам, в пятницу пара доллар – рубль может двигаться в пределах 97,5–101,5», — отметил он.

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Ранее 5 октября курс доллара по итогам торгов на Московской бирже достиг 100,41 рубля, превысив отметку в 100 рублей впервые за год. Евро завершил торги, поднявшись до 105,83 рубля.

В начале октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии поводов для беспокойства из-за ослабления российской валюты. По его словам, «такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого». Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями российского макрорегулятора и правительства РФ.

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