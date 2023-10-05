Дело о неуплате орловской фирмой налогов на 6 млн рублей передали в суд
В Орловской области завершено расследование уголовного дела о неуплате строительной фирмой налогов на сумму, превышающую 5,9 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Речь идет о фирме ООО «СтилТрейд». Фигурантом по делу проходит ее генеральный директор, пишет InfoOrel.ru.
Следствие полагает, что в декабре 2022 года гендиректор, зная о наличии у компании задолженности по налогам, скрыл средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки. Сумма составила более 5,9 млн рублей, уточняет ИА «Абирег».
Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах, сборах и обязательном социальном страховании, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере»).
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в Советский районный суд Орла для рассмотрения по существу.