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Путин заявил, что величие России заключается в укреплении ее суверенитета

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Величие России на сегодняшний день заключается в укреплении ее суверенитета, который основан на самодостаточности. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Величие России на сегодняшний день заключается в укреплении ее суверенитета. А суверенитет основан на самодостаточности в технологиях, в финансах, в экономике в целом, в сфере обороны и безопасности», — заявил Путин.

При этом он отметил, что люди, которые начали бороться с Россией после 1991 года, сделали это только из-за своей самоуверенности и глупости. И именно это подтолкнуло РФ укреплять свой суверенитет.

«Те люди, которые начали это делать и довели до сегодняшней стадии такого противостояния, уже горячего, начали на нас санкции накладывать, они добились обратного ожидаемому результату — у нас происходит совершенно очевидные изменения структуры российской экономики», — подчеркнул президент РФ.

В частности, по его словам, в этом году экономический рост в России ожидается примерно на уровне 2,8–3%.

«Мы полностью преодолели спад прошлого года и набираем темпы», — отметил Путин.

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22 августа российский лидер отметил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию по паритету покупательной способности, несмотря на пессимистические прогнозы. Путин назвал этот показатель важнейшим для страны. Помимо этого, он подчеркнул, что несколько месяцев прошлого года были крайне тяжелыми для предпринимателей и компаний.

15 августа стало известно, что Россия вошла в число стран с наибольшим приростом богатства, согласно докладу швейцарского банка UBS. Отмечалось, что государство смогло увеличить свое состояние на $600 млрд.

В тот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал экономику России устойчивой, так как сейчас наблюдается активный рост ненефтегазовых доходов в бюджет. Он также призвал Федеральную налоговую службу (ФНС) активно следить за данными статьями поступлений.

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