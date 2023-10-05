Путин опроверг заявления Молдавии о прекращении поставок российского газа

Россия продолжает поставлять газ Молдавии. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Я обратил внимание, что кто-то из официальных лиц Молдовы заявил о том, что больше Молдова не покупает российский газ. Честно говоря, немножко удивился, потому что условия, на которых мы поставляем газ в Молдову, это молдавские условия», — сказал Путин.

Он отметил, что Кишинев просил у Москвы поставлять природный ресурс на его условиях и с его ценообразованием. По словам президента, Россия пошла навстречу, несмотря на все противоречия в сфере политики.

«Мы выбрали предложение молдавской стороны. Но надо решать, конечно, вопросы, связанные с долговыми обязательствами. Это очевидные вещи», — отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что, несмотря на заявления официальных лиц Молдавии о том, что страна прекратила получать российский газ, РФ «как поставляла, так всё и поставляет».

Ранее, 2 октября, молдавский министр энергетики Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать природный газ у «Газпрома». Он объяснил, что страна якобы полностью закупила ресурс на европейском рынке по цене, более низкой, чем по формуле, прописанной страной в контракте с российской госкорпорацией.

Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты между Молдавией и «Газпромом» продолжаются, диалог должен сохраняться. Он напомнил, что спотовый рынок очень переменчив, на нем можно купить газ, который по происхождению окажется российским.

На начало сентября власти Молдавии провели аудит задолженности страны перед «Газпромом», по итогам которого предложили выплатить российской компании только $8,6 млн. «Газпром» отмечал, что выводы аудитора не могут влиять на размер и обоснованность задолженности.

Тогда Парликов уточнил, что сумма неподтвержденных документами долгов Молдавии за газ составляет $276 млн. При этом российская энергетическая компания заявляла, что речь идет о $709 млн, из которых $433 млн — непосредственно долг, а остальная сумма — пени за просрочку.

О долге стороны спорят еще с 2021 года. В октябре 2021-го Кишинев договорился с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в страну при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза».