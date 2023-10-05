Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Армении выразил разочарование заявлениями делегации ООН по Карабаху
Мир
На Украине допустили возможность призыва всех мужчин в ВСУ
Армия
Российские мотострелки выдавили ВФУ из занимаемого ими поселка
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Происшествия
В Белгородской области системы ПВО сбили шесть беспилотников
Мир
ЦПВС заявил о подготовке террористами в Сирии провокации против сил РФ
Мир
Адвокаты Трампа подали ходатайство о прекращении дела из-за его «абсолютного иммунитета»
Мир
Лидера партии АдГ выписали из больницы после нападения на митинге
Мир
Пентагон подтвердил, что самолет США сбил турецкий БПЛА в Сирии
Экономика
Зампред комитета Госдумы заявил об устойчивости макроэкономики РФ
Мир
Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией
Происшествия
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Происшествия
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом пострадало пять человек
Происшествия
В Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний ребенок
Сюжет:

Путин опроверг заявления Молдавии о прекращении поставок российского газа

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия продолжает поставлять газ Молдавии. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Я обратил внимание, что кто-то из официальных лиц Молдовы заявил о том, что больше Молдова не покупает российский газ. Честно говоря, немножко удивился, потому что условия, на которых мы поставляем газ в Молдову, это молдавские условия», — сказал Путин.

Он отметил, что Кишинев просил у Москвы поставлять природный ресурс на его условиях и с его ценообразованием. По словам президента, Россия пошла навстречу, несмотря на все противоречия в сфере политики.

«Мы выбрали предложение молдавской стороны. Но надо решать, конечно, вопросы, связанные с долговыми обязательствами. Это очевидные вещи», — отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что, несмотря на заявления официальных лиц Молдавии о том, что страна прекратила получать российский газ, РФ «как поставляла, так всё и поставляет».

Денег нет и не будет: Молдавия хочет получать газ из России бесплатно
В Кишиневе идут на еще большее обострение отношений с Москвой, рискуя остаться без энергоносителей к зиме

Ранее, 2 октября, молдавский министр энергетики Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать природный газ у «Газпрома». Он объяснил, что страна якобы полностью закупила ресурс на европейском рынке по цене, более низкой, чем по формуле, прописанной страной в контракте с российской госкорпорацией.

Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты между Молдавией и «Газпромом» продолжаются, диалог должен сохраняться. Он напомнил, что спотовый рынок очень переменчив, на нем можно купить газ, который по происхождению окажется российским.

На начало сентября власти Молдавии провели аудит задолженности страны перед «Газпромом», по итогам которого предложили выплатить российской компании только $8,6 млн. «Газпром» отмечал, что выводы аудитора не могут влиять на размер и обоснованность задолженности.

Тогда Парликов уточнил, что сумма неподтвержденных документами долгов Молдавии за газ составляет $276 млн. При этом российская энергетическая компания заявляла, что речь идет о $709 млн, из которых $433 млн — непосредственно долг, а остальная сумма — пени за просрочку.

О долге стороны спорят еще с 2021 года. В октябре 2021-го Кишинев договорился с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в страну при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023