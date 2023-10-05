Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на федеральной трассе в Сибири
В Барабинском районе Новосибирской области в результате столкновения легковушки с «Газелью» погиб 21-летний молодой человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла около четырех утра 5 октября на 1136-м км федеральной трассы Р-254 «Иртыш». По предварительным данным, 49-летний водитель Honda Civic Ferio выехал на встречку и врезался в ГАЗ-3302 под управлением 58-летнего мужчины.
В результате ДТП 21-летний пассажир легковушки погиб. Водители обеих машин получили травмы, уточняет Sib.fm.
По факту смертельного столкновения организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.
4 октября на трассе М-5 в Самарской области отечественная легковушка столкнулась с двумя грузовиками, тягачом и другим легковым автомобилем. В результате погибли пожилые мужчина и женщина.