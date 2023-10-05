Путин на «Валдае» перечислил шесть принципов, к которым стремится Россия

Во время своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 5 октября, президент России Владимир Путин назвал шесть принципов, к которым стремится РФ.

По словам российского лидера, первый принцип объясняет то, что государство хочет жить в открытом взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей.

Кроме того, президент отметил, что немаловажно многообразие мира, которое должно стать фундаментом развития. По его мнению, навязывание другим людям чего-либо должно быть строго запрещено. Только культурное и цивилизационное многообразие обеспечит баланс интересов людей, объяснил он.

Третий принцип связан с максимальной представительностью.

«Мир будущего — это мир коллективных решений <…> Не один решает за всех, и не все даже решают обо всём, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать», — сказал он.

Всеобщая безопасность и прочный мир, построенный на интересах всех людей, являются содержанием четвертого пункта. Путин отметил важность избавления международных отношений от «блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны».

Помимо этого, по словам президента России, также важна справедливость для всех.

«Эпоха эксплуатации кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом <…> Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии», — указал он.

Шестой пункт гласит о равноправии и различии потенциалов разных государств. Президент РФ подчеркнул, что больше никто не готов подчиняться и зависеть от более сильных соседей и партнеров.

Ранее в ходе сессии президент отметил, что в настоящее время перед Россией стоит задача «строительства нового мира». Путин подчеркнул, что готовность Москвы к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно. Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, но эту готовность истолковали как покорность.

В 2023 году Валдайский клуб проводит свое юбилейное, 20-е заседание в Красной Поляне в Сочи. Оно проходит с 2 по 5 октября.