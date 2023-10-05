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Систему дистанционного обнаружения лесных пожаров расширили в Верхневолжье

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В лесах Тверской области установят дополнительные 40 видеокамер для дистанционного обнаружения пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«За счет средств областного бюджета дополнительно приобретено 40 видеокамер. Из них 14 уже размещены на базовых станциях сотового оператора и введены в эксплуатацию, остальные в стадии установки», — говорится в сообщении.

Как уточняют «Тверские ведомости», с учетом нового оборудования система дистанционного обнаружения лесных пожаров будет состоять из 100 камер видеонаблюдения.

В 2023 году в Тверской области произошло 15 лесных пожаров, все они были ликвидированы в день обнаружения. Общая площадь, пройденная огнем, составила 27,6 га, что в полтора раза меньше, чем в 2022 году.

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