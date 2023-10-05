Перспективный самолет «Байкал» предварительно подорожал до 178 млн рублей

Базовая стоимость будущего самолета для местных авиалиний «Байкал» составляет 178 млн рублей. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев после совещания по строительству воздушного судна.

«У нас, к сожалению, начала <...> скачкообразно расти цена, что начало вызывать риски по реализации программы строительства самолета. Мы с этим разобрались, я попросил ВЭБ.РФ провести экспертизу. (...) 178 [млн рублей] — базовая стоимость, но там еще насчитали 117 [млн рублей] за различное дополнительное оборудование. Стоимость сейчас 178, но эту стоимость будет проверять ВЭБ еще один раз», — сообщил Трутнев.

Итоги экспертизы, по его словам, будут представлены через неделю. После этого между Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), занимающимся созданием «Байкала», и заказчиком — дальневосточной авиакомпанией «Аврора» — будут проведены переговоры.

Он отметил, что с Уральским заводом гражданской авиации, занимающимся созданием «Байкала», была достигнута договоренность о том, что «не надо сразу выпускать самолет, который будет обладать всем комплексом преимуществ, который только можно себе представить».

«Но это должен быть надежный, экономический самолет, который будет окупаться, который будет обслуживать людей и помогать повышать доступность населенных пунктов Дальнего Востока. А потом, дай Бог, разбогатеем, будем увеличивать комплектацию и делать его всё более совершенным», — заключил Трутнев, добавив, что проблем и рисков по выпуску самолета он не видит.

В сентябре вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью «Известиям» заявлял, что стоимость «Байкала» по состоянию на 2019 год составляла 120 млн рублей и «с учетом дефлятора эта цена сохранилась как целевая». Вместе с тем он подчеркнул, что существует оценочная стоимость, к которой стремится производитель, но попасть в заданную цену удается не так часто.

«В компании «Аврора» заявили, что хотят установить оборудование, которое не входит в стандартную комплектацию. Следовательно, при установке такого оборудования цена растет. Но поскольку на самолет можно установить много разных опций и предусмотреть весь список наименований по комплектующим достаточно сложно, базовая цена сохраняется прежней», — объяснил Мантуров.

11 сентября на полях Восточного экономического форума Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), авиакомпания «Аврора» и УЗГА подписали соглашение о намерениях по поставке 95 новых легкомоторных самолетов «Байкал».

Самолет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тыс. кг груза на дальность 1,5–3 тыс. км.