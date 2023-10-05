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Перспективный самолет «Байкал» предварительно подорожал до 178 млн рублей

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Базовая стоимость будущего самолета для местных авиалиний «Байкал» составляет 178 млн рублей. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев после совещания по строительству воздушного судна.

«У нас, к сожалению, начала <...> скачкообразно расти цена, что начало вызывать риски по реализации программы строительства самолета. Мы с этим разобрались, я попросил ВЭБ.РФ провести экспертизу. (...) 178 [млн рублей] — базовая стоимость, но там еще насчитали 117 [млн рублей] за различное дополнительное оборудование. Стоимость сейчас 178, но эту стоимость будет проверять ВЭБ еще один раз», — сообщил Трутнев.

Итоги экспертизы, по его словам, будут представлены через неделю. После этого между Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), занимающимся созданием «Байкала», и заказчиком — дальневосточной авиакомпанией «Аврора» — будут проведены переговоры.

Он отметил, что с Уральским заводом гражданской авиации, занимающимся созданием «Байкала», была достигнута договоренность о том, что «не надо сразу выпускать самолет, который будет обладать всем комплексом преимуществ, который только можно себе представить».

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«Но это должен быть надежный, экономический самолет, который будет окупаться, который будет обслуживать людей и помогать повышать доступность населенных пунктов Дальнего Востока. А потом, дай Бог, разбогатеем, будем увеличивать комплектацию и делать его всё более совершенным», — заключил Трутнев, добавив, что проблем и рисков по выпуску самолета он не видит.

В сентябре вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью «Известиям» заявлял, что стоимость «Байкала» по состоянию на 2019 год составляла 120 млн рублей и «с учетом дефлятора эта цена сохранилась как целевая». Вместе с тем он подчеркнул, что существует оценочная стоимость, к которой стремится производитель, но попасть в заданную цену удается не так часто.

«В компании «Аврора» заявили, что хотят установить оборудование, которое не входит в стандартную комплектацию. Следовательно, при установке такого оборудования цена растет. Но поскольку на самолет можно установить много разных опций и предусмотреть весь список наименований по комплектующим достаточно сложно, базовая цена сохраняется прежней», — объяснил Мантуров.

11 сентября на полях Восточного экономического форума Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), авиакомпания «Аврора» и УЗГА подписали соглашение о намерениях по поставке 95 новых легкомоторных самолетов «Байкал».

Самолет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тыс. кг груза на дальность 1,5–3 тыс. км.

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