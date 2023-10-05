Вучич рассказал о разговоре с Зеленским

Президенты Сербии и Украины Александр Вучич и Владимир Зеленский провели разговор на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде. Об этом 5 октября рассказал сербский лидер в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Короткий и открытый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по всем важным вопросам», — рассказал Вучич.

Ранее, 17 сентября, президент Сербии заявил, что разочарован ускоренным процессом вступления Украины в Европейский союз (ЕС). По его словам, Брюссель оказывает Киеву такую поддержку, которой никогда не было у балканских стран.

До этого, 8 августа, Вучич предупредил, что Украина может всё потерять, если признает независимость Косово. По словам лидера государства, Киев не сможет больше апеллировать к международному праву. Вучич выразил убежденность в том, что Зеленский не решится на подобный шаг.

2 июля Вучич указал на взаимосвязь между контрнаступлением украинской армии и эскалацией конфликта в Косово. Так, он предполагал, что Киев стремился продемонстрировать Западу военные достижения перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе, чтобы получить право на вступление в альянс. В то же время, по его мнению, премьер-министр Косово Альбин Курти планирует начать новые гонения на местных сербов.