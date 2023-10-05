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Более 60 км дорог отремонтируют в Пензенской области в 2024 году

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На территории Пензенской области в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 64 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба управления строительства и дорожного хозяйства региона.

В план на следующий год включены восемь межмуниципальных дорог, расположенных в Городищенском, Башмаковском, Иссинском, Сосновоборском, Камешкирском и Пензенской районах. Также будет завершена реконструкция моста через ручей в Спасском районе.

В Пензе работы пройдут на 88 улицах, общая протяженность участков составит более 40 км. Кроме того, планируется закончить работы на развязке на 624-м км автодороги М-5 «Урал».

Как уточняет ИА «Пенза-Пресс», ремонт дорог пройдет и в городе Заречный, Богословском и Засечном сельсоветах, Нижнем Ломове. Общая протяженность всех ремонтируемых дорожных объектов в регионе составит 64 км.

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