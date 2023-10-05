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Главный — Юн

Литературный критик Константин Мильчин — о том, почему Нобелевская премия по литературе досталась норвежцу Юну Фоссе
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В центре Осло есть Литературный дом. Милое место с симпатичным писательским кафе, помещением для проведения творческих вечеров с утренниками и тихой комнатой, куда любой норвежский прозаик, поэт или драматург может прийти, сесть за похожую на школьную парту и начать что-то сочинять. Но нас интересует панно, размешенное в одном и залов дома: там гигантский, на всю стену шарж на всех литераторов страны, русский читатель легко узнает детективщика Ю Несбё или прозаика Эрланда Лу. А в центре панно изображен главный человек в норвежской литературе. Недобрый взгляд из-под бровей, залысина и длинные рыжие волосы, грузная фигура и бокал пива на столе. Много сочинителей и сочинительниц, но есть все-таки главный, и это, конечно же, Юн Фоссе.

Букмекеры и горе-эксперты вроде вашего покорного слуги давно обещали Фоссе Нобелевскую премию. Я даже называл в недавней статье в «Известиях» Фоссе как одного из главных кандидатов. Вот только я это делаю уже пятый или шестой год подряд и всё же, как те сломанные часы, наконец-то показал правильное время.

Судьба Нобелевской премии — быть всегда критикуемой. В мире слишком много стран, национальных литератур и писателей, которые могут быть достойны самой известной награды книжного мира. Всегда у кого-нибудь найдется более достойный кандидат. Премию всегда в чем-нибудь обвинят, то в излишней политизированности, то, наоборот, в недостаточной ориентированности на новостную повестку. В случае с Фоссе сложно найти политику: этот норвежский прозаик и драматург в литературе больше 40 лет; он создал десятки пьес, которые ставят по всему миру, написал несколько романов, переведенных на разные языки. И его темы, с одной стороны, актуальные, с другой — вечные: испытания, которые сложно пройти, человек перед лицом судьбы. Фоссе пишет о страхах, надеждах, разных формах отчаяния, о чувствах, которые испытывают многие люди, но не могут это высказать.

Основные романы Фоссе — «Трилогия» и первые части «Септологии» — переведены на русский. Как хорошо сказал один коллега — вроде ничего не происходит, вроде затянуто, но оторваться невозможно. Скорее всего, в ближайший год мы увидим бум новых переводов и переизданий текстов Фоссе. Забавный факт: в большинстве интервью норвежский драматург упоминает, что его младшая дочка любит мультфильм «Маша и медведь».

В Норвегии литература больше, чем литература. Еще до появления собственного независимого государства у них появился свой гений на все времена, драматург Генрик Ибсен. Норвегия — это и есть норвежская литература. И государство активно продвигает свою литературу на международных рынках. Для страны с населением в 5 млн человек норвежские книги представлены по всему миру непропорционально хорошо. Сегодня эта литература получила дополнительный толчок. Порадуемся за нее.

Автор — литературный критик, шеф-редактор «Букмейта»

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