«РВК-Воронеж» направит до 129 млн рублей на обновление сетевой инфраструктуры

ООО «РВК-Воронеж» объявило о поиске подрядчика на модернизацию собственной инфраструктуры. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта оценивается в 128,7 млн рублей. Подрядчику предстоит провести строительно-монтажные работы по модернизации сетевой и кабельной инфраструктуры по улицам Пешестрелецкая, Пирогова, Космонавтов, Антокольского и Солнечная.

Информагентство уточняет, что исполнителю также будет необходимо демонтировать старое оборудование и наладить работу нового.

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 октября. Известно, что выполнить работы выбранный подрядчик должен в течение 12 месяцев с даты заключения контракта.