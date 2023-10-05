В Госдуме рассказали об особенностях новой системы высшего образования

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева рассказала, что новая система высшего образования в России предусматривает вовлечение в процесс обучения работодателей.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 5 октября, парламентарий отметила, что в 10 российских вузах проходит эксперимент с системой образования, каждое заведение тестирует свой подход в рамках новой системы — это базовый и профессиональный уровень образования. По ее словам, вузы могут вводить различные новые практики и создавать сетевые программы.

Депутат отметила, что основной акцент делается на том, чтобы обучение в вузах стало более практико-ориентированным.

Горячева указала на то, что работодатели смогут подбирать себе кадры прямо с первого курса, устраивать их на практику, а также организовывать стажировки и самим вовлекаться в организацию учебного процесса, на ходу влияя на образовательные программы.

Эксперимент рассчитан на несколько лет. Как рассказала парламентарий, с 2025 года система будет внедрена повсеместно, но какой именно она будет, станет известно после завершения эксперимента.

«Лучшие практики, лучшие инструменты, выводы и те риски, которые будут выявлены, пойдут в основу этой новой системы, которая уже будет введена повсеместно», — заключила Горячева.

4 октября замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что с 1 сентября 2025 года в российских вузах будет внедрена новая система высшего образования. К этому моменту, по его словам, должен быть сформирован макет новой системы и утверждены новые федеральные образовательные стандарты, сообщает «Ридус».

По словам Афанасьева, до начала учебного года в вузах нужно утвердить новые федеральные образовательные стандарты, отмечает телеканал «360».

В тот же день директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести единую систему скидок для успешных студентов-платников, сообщил RT. По его мнению, финансовая поддержка могла бы стимулировать молодых людей к учебе.