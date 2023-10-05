Путин заявил, что Украина «с удовольствием» получает деньги за транзит газа

Россия продолжает поставки газа через Украину, Киев получает за это деньги «с удовольствием». Об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы деньги платим, потому что это транзитная страна, а поставляем транзитом через Украину только потому, что мы исполняем свои контрактные обязательства перед нашими контрагентами в Европе. Это укрепляет наше финансовое состояние, мы же деньги за это получаем», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Киев получает деньги от Москвы за транзит газа, несмотря на то, что считает ее агрессором.

«Деньги, судя по всему, не пахнут. Деньги-то получают за транзит с удовольствием», — сказал российский лидер.

В июне ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков предположил, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины возможно даже до истечения срока контракта. Это может произойти из-за ряда серьезных взаимных претензий и противоречий сторон.

Тогда же министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил, что Германия будет вынуждена свернуть или даже остановить промышленные мощности, если соглашение о транзите газа между Россией и Украиной не будет продлено после истечения срока его действия в конце следующего года.