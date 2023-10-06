В весовой категории

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в четверг, 5 октября, заявил, что рост числа людей с ожирением с 2009 года составил в России около 36%. Данные Всероссийского союза страховщиков тоже демонстрируют рост числа пациентов, которые обращаются к врачам с ожирением в рамках ОМС, и он оценивается примерно в 20–25% в год.

Ожирение может выступать как отдельным синдромом, так и фактором риска, провоцирующим хронические заболевания — в первую очередь сердечно-сосудистые, сахарный диабет второго типа, онкологию. Для определения степени возможной избыточности веса проводят расчет индекса массы тела на основании антропометрии. А для уточнения причин ожирения необходимо обратиться к терапевту или врачу общей практики в поликлинике по месту жительства.

Врач при первичном обращении пациента в поликлинику с жалобами выдаст направление на диагностические исследования: общий и биохимический анализ крови, липидограмму, УЗИ органов брюшной полости для диагностики возможной желчекаменной болезни и жировой болезни печени. Если есть показания, то пациента направят на консультацию к врачу-эндокринологу, который поможет установить точный диагноз в случае подозрения на болезни эндокринной системы, расстройства питания или нарушения обмена веществ.

При наличии сопутствующих заболеваний и показаний для более детального обследования пациенту необходима консультация узких специалистов. Врач-кардиолог должен осмотреть пациентов с артериальной гипертензией, подозрением на ишемическую болезнь сердца или хроническую сердечную недостаточность. В этом случае дополнительно может быть назначено проведение ЭКГ и эхокардиографии, доплерографии сосудов, холтеровское мониторирование для диагностики синдрома апноэ во время сна.

А врач-диетолог после прохождения пациентом основных специалистов и исследований даст ему дополнительные рекомендации по корректировке режима питания, пересмотру рациона в сторону сокращения калорийности, образу жизни и оптимальным физическим нагрузкам.

С учетом того, что ожирение — хроническое заболевание, контролировать его необходимо на протяжении всей жизни, чтобы вес и вместе с ним и риски для здоровья не вернулись. Поэтому первый и самый главный этап в лечении ожирения включает в себя изменение образа жизни и коррекцию питания, а также повышение уровня физической активности.

В рамках программы ОМС все обследования проводятся по направлению врача. При наличии показаний вам могут назначить медикаментозную терапию. При этом сроки проведения консультаций узких специалистов не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медучреждение, лабораторных и инструментальных исследований — 14 рабочих дней с момента назначения.

Проблема избыточного веса в России становится угрожающей и в большинстве случаев предопределяет развитие серьезных хронических заболеваний, которые являются одной из ведущих причин инвалидизации и смертности населения. Поэтому нередко звучат предложения внести ожирение в перечень социально-значимых заболеваний — это позволит сделать профилактику системной мерой, предупреждать развитие болезни и проводить дорогостоящие высокотехнологичные операции по лечению синдрома за счет средств ОМС. Официальная статистика говорит о том, что в нашей стране проблемой избыточного веса страдает около 3,5 млн человек.

Автор — председатель президиума Всероссийского союза страховщиков, генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед»

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