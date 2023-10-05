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Путин назвал бессмысленным сохранение российских войск в Восточной Европе

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Сохранение российских войск в Восточной Европе после распада СССР не имело смысла. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии в международном дискуссионном клубе «Валдай».

«Что касается вывода войск, я глубоко убежден, что нет никакого смысла с помощью войск подавлять внутренние тенденции в той или иной стране, в народе, к достижению тех целей, которые он считает приоритетными для себя. Это касается и европейских стран, и восточноевропейских. Не было никакого смысла держать там войска, если народы этих стран не хотели их видеть на своей территории», — сказал Путин.

Он отметил, что организация вывода войск вызывает вопросы, так как военнослужащие возвращались в чистое поле.

«Каких-то обязательств, правовых последствий вывода войск не было сформулировано ни советским, ни российским руководством. Западные партнеры не взяли на себя вообще никаких обязательств, но хотя бы вернулись к вопросу расширения или нерасширения НАТО на восток», — указал президент.

По его словам, при выводе войск из Восточной Европы следовало согласовать новую систему безопасности, которая не привела бы к сегодняшнему кризису.

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Ранее, 13 сентября, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство страны приветствует слова Путина, который во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал ввод советских войск на венгерскую территорию в 1956 году ошибкой.

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