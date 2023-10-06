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В «Умном городе» на ВДНХ обновили экспозицию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В павильоне ВДНХ «Умный город», посвященном современным технологиям столицы, обновилась постоянная экспозиция, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в павильоне организовали шесть тематических пространств: «Москва — больше чем город», «Центр управления городом», «Благоустройство и комфорт», «Транспорт», «Образование» и «Медицина».

«Представленные здесь решения можно протестировать и узнать, как они применяются в столице. Кроме того, гостей приглашают попробовать себя в IT-профессиях и поучаствовать в викторинах. Одно из самых масштабных новых пространств — «Москва — больше чем город». Оно объединяет проекты в таких сферах, как культура, бизнес и туризм», — отметила Сергунина.

В секции «Бизнес» посетители могут воспользоваться сервисами для предпринимателей. В зоне «Туризм» познакомят с предложениями цифрового планировщика путешествий Russpass и возможностями онлайн-гида «Узнай Москву». В разделе «Культура» представлена информация о таких проектах, как «Музеи — детям» и «Афиша Москвы».

В секции «Искусственный интеллект» можно узнать о применении нейросетей для решения ряда задач. Так, в Москве ИИ помогает отвечать на звонки, поступающие в общегородской контакт-центр, анализировать медицинские снимки, контролировать качество уборки дворов.

Сергунина отметила, что с 2016 года «Умный город» посетили свыше 630 тыс. человек, 100 тыс. из них — с начала этого года. В павильоне проводят мастер-классы, квесты, практикумы по программированию, курсы по 3D-моделированию, робототехнике, а также различные отраслевые мероприятия.

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