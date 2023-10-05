Курс доллара превысил 100 рублей в третий раз за год
Курс доллара в третий раз за год превысил 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи за 5 октября.
В течение дня стоимость американской валюты доходила до 100,3275 рубля.
Также курс евро превысил отметку в 105 рублей, достигнув величины 105,6975 рубля.
До этого, 3 октября, курс доллара превысил 100 рублей впервые с 14 августа. Курс валюты расчетами «завтра» составил 100,11 рубля. В дальнейшем он опустился ниже 100 рублей.
1 октября опрошенные «Известиями» эксперты не исключили, что в октябре доллар может достигнуть 100 рублей.
В сентябре финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев предположил, что осенью российская национальная валюта может укрепиться до 93 рублей за доллар. При этом он уточнил, что не видит предпосылок для повторного роста курса до уровня в 101 рубль за доллар.
12 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума назвал управляемой ситуацию с курсом рубля и сказал, что не видит непреодолимых трудностей с нацвалютой.