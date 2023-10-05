Правительство Тверской области окажет поддержку владельцам модульных отелей

Тверская область намерена софинансировать из собственного бюджета проекты строительства модульных гостиниц и глэмпингов. Соответствующее решение было принято на заседании бюджетной комиссии, сообщает 5 октября пресс-служба регионального правительства.

«В сентябре этого года правительство РФ выделило дополнительное финансирование на поддержку регионов в реализации инвестпроектов по строительству модульных некапитальных средств размещения в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2023 и 2024 годах Тверская область дополнительно получит из федерального бюджета порядка 332,4 млн рублей на эти цели», — говорится в сообщении властей.

Как уточняют «Тверские ведомости», летом 2023-го регион также получил из федерального бюджета 244 млн рублей на создание модульных отелей. Деньги направили на строительство объектов в Конаковском и Пеновском округах. В рамках реализации проектов будет создано 85 новых рабочих мест.

В 2018 году в Верхневолжье работали 248 отелей с номерным фондом 19 тыс. мест. Сегодня для туристов открыты 318 отелей, а номерной фонд теперь составляет 26,5 тыс. мест. С 2018 по 2022 год турпоток в Тверской области вырос с 1,5 млн до 2,6 млн человек в год.