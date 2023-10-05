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В России предложили открыть семейные общежития при вузах

Депутат Буцкая предложила открыть семейные общежития при вузах
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила создать в России семейные общежития и группы присмотра-ухода для детей при вузах.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 5 октября, она объяснила, что таким образом можно поддержать молодые семьи. По словам депутата, необходимо открыть группы по присмотру и уходу за детьми при торговых центрах и крупных производствах, где работают сотни родителей.

Кроме того, Буцкая заявила о необходимости субсидировать аренду жилья и первоначальный взнос на квартиру в рамках мер поддержки молодых семей.

«Я очень жду реализации программы, которая была проанонсирована Росмолодежью и Минстроем. Суть в том, что будут субсидироваться накопления для первоначального взноса, то есть семья кладет, например, пять тысяч, а еще пять, условно, доплачивает государство», — пояснила парламентарий.

Она добавила, что направила вопросы Росмолодежи и Минстрою об условиях и сроках реализации этой программы.

Депутат также напомнила, что в настоящее время в России действуют такие меры поддержки молодых семей, как материнский капитал, единое пособие, которое выделяется матери, пока не исполниться ребенку 17 лет, отмечает сайт kp.ru.

Живешь, молодежь: людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Главное условие — параллельно надо будет копить на первый взнос по ипотеке

В июне 2023 года Минстрой предложило субсидировать половину стоимости аренды жилья молодежи при условии, если параллельно они будут накапливать средства на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке. Сроки реализации этой программы пока не определены.

В июле члены комитета ГД по строительству и ЖКХ предложили вводить льготную и семейную ипотеку на вторичное жилье по запросу регионов в городах, где нет новостроек. Предлагается дать субъектам право выбирать населенные пункты, где не строится новое жилье и которые имеют особое значение для региона, чтобы запустить там льготную и семейную ипотеку

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