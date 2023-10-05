Путин указал на выполнение всех соцобязательств на фоне роста расходов на оборону

Несмотря на увеличение расходов на оборону и безопасность страны, все социальные обязательства выполняются. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сказать, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло, — это не так. Хочу подчеркнуть, что все, именно все ранее заявленные планы развития, достижения стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением — все в полной мере выполняются», — отметил Путин.

Президент указал, что расходы на оборону и безопасность государства выросли примерно вдовое. В настоящее время их объем составляет 6%.

Ранее, 3 октября, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что поддержка российских военнослужащих и обороноспособности страны рассматриваются как приоритетное направление для бюджета страны. По его словам, запланированные на следующий год ресурсы позволяют полностью обеспечить нужды спецоперации. Общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 трлн рублей.

До этого, 29 сентября, министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны СНГ заявил, что обстановка в мире обязывает страны иметь сильные вооруженные силы. В частности, он указал на необходимость высокой оснащенности армии.

Еще 22 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что при подготовке проекта трехлетнего бюджета правительство постаралось гарантировать исполнение соцобязательств. По его словам, ни одно из них не останется без финансирования.

В тот день правительство страны подготовило проект нового трехлетнего бюджета. Он был составлен на основе прогноза о высоких темпах прироста экономики РФ — около 2,2–2,3% в 2024–2026 годах.