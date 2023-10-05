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Мужчина утонул на реке Вычегда в селе Ульяново в Коми

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В Усть-Куломском районе Республики Коми во время переправы через реку Вычегду утонул мужчина. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает ИА «Комиинформ».

Трагедия произошла 4 октября в селе Ульяново. По данным информагентства, 44-летний местный житель переправлялся на другой берег реки по дну рядом с лодкой, в которой находилась женщина. Мужчина шел рядом, а потом скрылся под водой.

Прибывшие спасатели осмотрели с помощью эхолота со структурным сканером предполагаемое место случившегося. По информации на утро 5 октября, поиски результата не принесли и были продолжены.

В операции задействованы сотрудники сыктывкарского аварийно-спасательного отряда «Спас-Коми» комитета ГО и ЧС.

1 октября на реке Вилюй в Якутии опрокинулась лодка с тремя людьми на борту. Двое из них доплыли до берега и спаслись, третий мужчина утонул.

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