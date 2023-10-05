Пожилая пара погибла в массовом ДТП с участием грузовиков в Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области в результате столкновения отечественной легковушки с двумя грузовиками, тягачом и другой легковушкой погибли пожилые мужчина и женщина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 4 октября на 1124-м км федеральной трассы М-5 «Урал». Предварительно установлено, что 69-летний водитель «Лады Калина» в условиях сильного тумана пошел на обгон, выехал на встречку и врезался в грузовик Mercedes-Benz Actros под управлением 50-летнего мужчины.

От удара легковушку отбросило, и она по касательной столкнулась с тягачом Sitrak, а затем с «Ладой Грантой» под управлением 31-летней женщины и грузовиком ГАЗ-3009.

В результате ДТП водитель «Калины» и его 68-летняя пассажирка погибли. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как уточняет НИА «Самара», всего 4 октября на дорогах региона зафиксировано три ДТП, в которых три человека погибли и пять пострадали.