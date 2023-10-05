В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил 5 октября, что в городе объявлена воздушная тревога

«Воздушная тревога!» — написал он в Telegram-канале в 17:08 мск.

Других подробностей происходящего он не привел.

Ранее, 3 октября, российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Черного моря у берегов Крыма. Перед атакой в Севастополе также объявляли воздушную тревогу.

ПВО Вооруженных сил РФ 1 октября перехватила над Крымом две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2». Осколками были повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших не было.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.