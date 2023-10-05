Путин назвал дурью и чушью попытки Запада внедрить для всех в мире свои правила

Попытки Запада внедрить для всех в мире свои придуманные «правила» — это дурь и чушь. Об этом в четверг, 5 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению президента, международное право пытаются подменить порядком, основанным на неких правилах.

«Это просто дурь какая-то, чушь. Это пытаются внедрять в сознание миллионов людей», — заявил президент.

По его мнению, западные политики, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и пытаются регулировать их исполнение.

«Делается и говорится это откровенно в хамской форме», — отметил глава государства.

Путин напомнил странам Запада, что эпоха колониального владычества закончилась, и посоветовал им «протереть глаза» и «избавиться от спеси», а также избавиться от этого мышления. Российский лидер уверен, что современному миру абсолютно чужда любая унификация. Он также подчеркнул, что считает емкой формулировку о России как о самобытном государстве-цивилизации. Он отметил, что в мире много цивилизаций, и они равноправны — «ни одна из них не хуже другой».

Ранее в этот день Путин отметил, что для принципов построения мира будущего необходимо, чтобы разнообразие не просто сохранялось, а было фундаментом развития. По его мнению, многообразие и самодостаточность являются двумя основными качествами государственной цивилизации. Он отметил, что перед Россией стоит задача «строительства нового мира». Страна, по его мнению, может внести огромный вклад в новое мироустройство.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступление российского лидера в международном дискуссионном клубе «Валдай» станет событием мирового масштаба. Более того, «международная турбулентность» и «транзитный переход» предвещают «весьма содержательное и важное выступление президента», указал Песков.

В 2023 году Валдайский клуб проводит свое юбилейное, 20-е заседание в Красной Поляне в Сочи. Оно пройдет с 2 по 5 октября. Местом проведения мероприятия был выбран отель «Поляна 1389».