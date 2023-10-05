Прокурор запросил 14 лет для виновника аварии на улице 1905 года в Москве

Государственный обвинитель Пресненской межрайонной прокуратуры в судебных прениях запросил 14 лет лишения свободы в колонии общего режима для 28-летнего гражданина Белоруссии Вячеслава Пивовара, которого обвиняют в смертельном ДТП на улице 1905 года в Москве в ноябре 2022 года. Об этом 5 октября сообщает столичная прокуратура.

Обвинитель попросил признать Пивовара виновным по пунктам «а», «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения»), передает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Прокурор просит также лишить Пивовара права управления транспортными средствами на три года.

ДТП, в котором обвиняют водителя, произошло 2 ноября 2022 года в центре Москвы. Грузовик, за рулем которого находился Пивовар, врезался в такси и смял его об автобус. Погибли два человека — 30-летний водитель такси и его 34-летняя пассажирка. Они скончались на месте от полученных травм. Сам Пивовар скрылся с места происшествия, но позже его задержала полиция.

Во время судебного заседания 3 ноября 2022 года Пивовар расплакался и сказал, что раскаивается в преступлении. Ранее водитель был судим по ст. 161 УК РФ («Грабеж»), однако вынесенный судом срок лишения свободы заменили на принудительное лечение от психического расстройства. Позже, 19 июня этого года, стало известно, что Пивовар предстанет перед судом.

Тогда же выяснилось, что мужчина находился за рулем грузовика в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и двигался с превышением установленного ограничения скорости.