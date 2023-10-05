Ремонт 17 участков дорог завершили в Обнинске

В Обнинске (Калужская область) завершен ремонт 17 из 24 дорожных участков. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на информацию директора МП «Коммунальное хозяйство» Дмитрия Федорова.

«В этом году уже отремонтированы и приняты комиссиями 17 участков дорожной сети, на семи — работы на стадии завершения», — говорится в сообщении.

Как уточняет газета «Весть», работы еще ведутся на участках от проспекта Ленина, 162 до улицы Гагарина, 23, от ТЦ «Мост» до ТЦ «Дом для дома», по проспекту Маркса, 114–124, по улице Гагарина, 57–21, от проспекта Ленина, 120 до Гурьянова, 17, от проспекта Ленина до улицы Усачева, а также на Заводской улице.

Кроме того, за счет сэкономленных средств в план ремонта включили три отрезка по улицам Победы, Мира и проспекту Ленина. Сдать объекты планируется до конца ноября.