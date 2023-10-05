Bloomberg предрекло запрос Киева на невыгодный мир из-за сокращения помощи

При возможном сокращении помощи Украина окажется в сложной ситуации, которая может привести к тому, что Киев запросит мир на невыгодных условиях. Об этом 5 октября написал историк Хал Брэндс в своем материале для Bloomberg.

«В лучшем случае отступление США поставит Украину в жестокий тупик. В худшем случае это вызовет постепенную сдачу позиций, что вынудит Киев искать мира на невыгодных условиях», — написал обозреватель агентства.

Брэндс указал, что при таком раскладе другие страны Запада могут попытаться восполнить дефицит помощи Соединенных Штатов. Однако, по словам историка, в случае если западные государства выделят Украине больше денежных средств, их арсеналов всё равно не хватит для снабжения Киева необходимым до 2025 года.

Он подчеркнул, что дефицит вооружения непосредственно скажется на балансе сил на линии боевого соприкосновения.

Накануне, 4 октября, экс-аналитик ЦРУ по России Джордж Биб сообщил, что Европа и США проявляют признаки усталости от конфликта на Украине. По его мнению, переживания по поводу помощи западных стран подрывают боевой дух украинских сил и влияют на ситуацию на фронте.

До этого, 30 сентября, американский лидер Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней, в который не вошла помощь Украине. Так в США была предотвращена приостановка работы правительства.

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что помощь Киеву со стороны Вашингтона, которая не вошла в закон о временном финансировании американского правительства, продолжится, но в меньшем объеме. При этом, по его мнению, республиканцы будут пытаться этому помешать, поскольку внутри партии тоже имеется раскол.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.