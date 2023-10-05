В Москве начнут инспектировать с шумомерами многоквартирные дома

Жители столицы смогут вызывать сотрудников Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ), чтобы бороться с шумными соседями. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Сотрудники ОАТИ придут на адрес с шумомерами, замерят громкость и, если будет необходимо, смогут составить административный протокол.

Такими полномочиями ОАТИ наделяют новые поправки в Кодекс столицы. Они разграничивают полномочия по контролю за режимом тишины между сотрудниками Объединения и полицией. Соответствующий закон Мосгордума приняла на первом пленарном заседании осенней сессии 27 сентября, отмечает «Парламентская газета».

«Сотрудники полиции будут составлять протоколы на граждан, нарушающих тишину и покой соседей в многоквартирных домах с 23:00 до 7:00», — пояснил Шапошников в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники ОАТИ будут инспектировать квартиры с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, поскольку в это время в Москве установлен всеобщий «тихий час».

Отмечается, что новая схема будет распространяться только на многоквартирные жилые дома.

Для нарушителей закона предусмотрен штраф. Так, его размер для граждан составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 8 тыс. рублей, для юрлиц — от 40 тыс. до 80 тыс. рублей.

В июле сообщалось, что в РФ появится новый штраф для шумных автомобилистов. Российские регионы смогут сами устанавливать штрафы за шумный транспорт: сумма санкции может варьироваться от 5 тыс. до 30 тыс. рублей. Сейчас сумма штрафа составляет до 500 рублей.