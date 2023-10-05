Новую аллею заложили в калужском микрорайоне Байконур

В микрорайоне Байконур в Калуге в честь 45-летия программы «Интеркосмос» заложили еще одну аллею. Об этом городская управа сообщает в четверг, 5 октября.

«Ветераны Байконура в Калуге высадили рябиновую аллею в честь 45-летия программы «Интеркосмос», открыв Всемирную неделю космоса в Калуге. Для рябиновой аллеи символично выбрали сорт деревьев «Титан». Именно титан связан с космосом, титаны держат небесный свод», — говорится в сообщении.

Как пишет газета «Весть» со ссылкой на главного архитектора города Алексея Комова, в сквере высажены десятки рябин. Каждому из саженцев присвоена именная табличка участника программы «Интеркосмос», все они являются почетными гражданами Калуги.

Мероприятие состоялось 4 октября. Именно в этот день в 1957 году в СССР был произведен первый в мире запуск искусственного спутника Земли, положивший начало космической эры.