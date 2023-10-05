Орбан обвинил Брюссель в создании оруэлловского мира

Евросоюз своими руками создает мир из романа Джорджа Оруэлла «1984». Об этом 5 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Брюссель создает на наших глазах оруэлловский мир. Они покупают и поставляют оружие через Европейский фонд мира. Они хотят контролировать средства массовой информации через «Акт о свободе СМИ». Мы боролись с коммунистами не для того, чтобы оказаться в 1984 году!» — написал он в соцсети X (бывшем Twitter).

29 сентября глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не позволит Украине получать средства из бюджета Европейского союза. Он также обвинил Европейскую комиссию в злоупотреблении полномочиями, так как она задерживает выплаты Венгрии под надуманными предлогами, продолжая при этом спонсировать Украину.

Ранее, 28 сентября, Орбан заявил, что правительство Венгрии выступает против дополнительной финансовой помощи Украине из бюджета Евросоюза, особенно если для этого объединению самому придется брать кредиты.

25 сентября Орбан сообщил, что Будапешт не поддержит позицию Украины ни на одном международном форуме, пока Киев не вернет права закарпатским венграм. Венгерский премьер указал на тот факт, что венграм запретили в школах петь национальный гимн и одеваться в одежды национальных цветов.