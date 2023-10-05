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В раде заявили о критической ситуации в ВСУ и на фронте

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Фото: REUTERS/Stringer
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В украинской армии наблюдается полный бардак, написал 5 октября в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он заявил, что требует встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, чтобы обсудить текущую ситуацию в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и на фронте.

«Я много говорю с военными. Ситуация критическая. К сожалению, не только в обеспечении и выплатах. Ситуация критическая и на фронте. Сейчас не время разводить балаган и цирк», — отметил депутат.

По его словам, уже три года на Украине нет приказа о демобилизации срочников. Также есть серьезные проблемы с выплатами военным. Гончаренко указал на то, что Киев теряет поддержку Вашингтона, поскольку в стране отсутствует парламентская дипломатия.

«Нужно выйти к людям и сказать всё честно. Не рассказывать ни о шашлыках, ни о том, что летом будем в Ялте», — заключил он.

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Капитан ВСУ и бывший министр инфраструктуры страны Владимир Омелян 3 октября заявил, что Зеленскому необходимо сменить одежду цвета хаки на костюм и разобраться с коррупцией в стране.

2 октября Politico со ссылкой на правительственный отчет сообщило, что Запад может отказать в помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране. Журналисты отмечают, что в версии долгосрочного плана США представлены шаги по борьбе со злоупотреблениями на Украине и реформированию ряда секторов экономики страны.

Вместе с тем украинский фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» 11 сентября опубликовал результаты исследования, согласно которым почти 80% жителей Украины возлагают на Зеленского ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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