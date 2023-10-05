Карта спецоперации на Украине 5 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 5 октября можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, на донецком направлении отражены две атаки противника в районах Красногоровки и Первомайского ДНР. Нанесено поражение противнику в районе Новомихайловки. Потери противника составили до 210 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На запорожском направлении нанесено поражение ВСУ в районе Работино Запорожской области. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Поражены две самоходные артиллерийские установки Caezar производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

На купянском направлении нанесено поражение ВСУ в районах Новоселовского ЛНР, Тимковки и Синьковки Харьковской области. Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, две гаубицы М109 Paladin, а также орудие Д-30.

На краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение противнику в районах Кузьмино ЛНР, Торского и Григоровки ДНР. Потери противника составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На южнодонецком направлении нанесено поражение ВСУ в районах Урожайного, Никольского, Новомихайловки ДНР и отражена атака теробороны в районе Приютного Запорожской области. Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная пушка «Пион».

На херсонском направлении уничтожено до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 484 самолета, 250 вертолетов, 7518 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12 334 танка и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 809 единиц специальной военной автомобильной техники.

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