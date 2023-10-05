СК РФ начал проверку после инцидента на борту рейса Бангкок – Москва

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента на борту воздушного судна, который летел из Бангкока в Москву. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.

По данному факту правоохранительные органы начали проведение доследственной проверки, направленной на установление обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее в этот день компания «Аэрофлот» рассказала, что пьяный пассажир набросился на других людей с вилкой во время рейса Бангкок – Москва. Инцидент произошел 4 октября.

По ее данным, пассажир «грубо нарушил правила поведения на борту», создал конфликтную ситуацию с другим человеком и нанес ему телесные повреждения. После приземления дебошир был передан правоохранителям.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел избавиться от пострадавшего. Злоумышленник в момент признания уже был связан членами экипажа.