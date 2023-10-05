ФАС выявила факты реализации топлива в регионах РФ по завышенной цене

Территориальными органами Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России были выявлены признаки нарушения закона о защите конкуренции. Об этом стало известно 5 октября из сообщения пресс-службы федерального органа.

Уточняется, что дела были возбуждены белгородским, ростовским, ставропольским, краснодарским и дагестанским УФАС России. По их информации, компании в этих регионах реализовали топливо по завышенной цене.

Также в сообщении говорится, что в Дагестане уголовное дело было возбуждено в отношении Ассоциации владельцев автозаправочных станций. Так, президент ассоциации координировал деятельность ее членов — владельцев и арендаторов АЗС — путем рассылки сообщений в мессенджере.

В службе отметили, что анализ ситуации на товарном рынке нефтепродуктов будет продолжаться и дальше.

4 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил «Известиям», что запрет экспорта российских нефтепродуктов, принятый правительством РФ, привел к снижению биржевой цены на дизель на 20%. По его словам, это снижение варьируется от 3 тыс. до 10 тыс. рублей за 1 т дизельного топлива. Цены на дизель также важны для сельскохозяйственной отрасли, так как сейчас продолжается уборка урожая, заметил он.

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка 21 сентября. В тот же день в пресс-службе Минэнерго рассказали журналистам, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там уточнили, что это временная мера.