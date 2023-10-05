Аксенов сообщил об обнаружении в Крыму тела украинского диверсанта

Тело украинского диверсанта нашли в Крыму неподалеку от места, где противник пытался высадиться. Об этом сообщил 5 октября глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Еще обнаружен один двухсотый украинец в экипировке, в комбинезоне в 5 км от места высадки», — сказал он.

По его словам, тело обнаружили несколько часов назад. Аксенов предположил, что впоследствии на полуострове могут найти еще тела украинских боевиков.

Накануне ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинской разведки проникнуть в Крым. Взятый в плен участник диверсионной группы рассказал, что они собирались снять фото и видео на фоне украинского флага на территории полуострова.

Тогда же самолеты Воздушно-космических сил России пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть в Крым. Сообщалось, что десант ВСУ следовал в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.