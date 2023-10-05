В Госдуме обвинили Клинтон в цензуре в США и новой охоте на ведьм

Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков 5 октября в беседе с «Известиями» обвинил экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в цензуре в США, новой охоте на ведьм и маккартизме.

3 октября Клинтон заявила, что в США существует идеологический и партийно-политический раскол из-за растущего числа сторонников пророссийской позиции. Она уверена, что такая смена мнений связана с определенным влиянием президента РФ Владимира Путина на мировой политической арене.

«Это напоминает репрессии инакомыслящих в США во времена маккартизма и охоты на ведьм под видом борьбы с коммунизмом. Тогда ряд политиков США с целью посеять страх перед такими прогрессивными реформами, как законы о запрете о детского труда и избирательном праве женщин, называли их коммунистическими или красными заговорам». Под флагом борьбы с коммунизмом в США начались настоящие репрессии, и любого неудобного человека или конкурента по бизнесу могли по наговору объявить сочувствующим СССР и отправить за решетку», — сказал Бабаков.

История повторяется: сегодня американский демократический истеблишмент в лице Клинтон объявил о новой охоте на сочувствующих России, указал парламентарий.

«Но американские политики ошибаются — времена изменились: в эпоху информационного общества правдивая информация через соцсети и мессенджеры разносится молниеносно и ее не остановить. Что в этой ситуации делать России? Продолжать говорить и транслировать правду о событиях на Украине и по всем другим вопросам мировой повестки, в том числе и в области экономики», — сказал он.

Накануне бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что в политическом расколе в США нет вины Путина, американский кризис стал лишь доказательством успеха российского подхода к внешней политике.

27 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон известна своими попытками ставить всë с ног на голову и подменять понятия. Так он прокомментировал заявление Клинтон, в котором она указала, что президент РФ «сам виноват» в расширении НАТО на Восток.