Эндокринолог назвала признаки начинающегося остеопороза

Врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Губкина перечислила признаки начинающегося остеопороза.

В беседе с сайтом aif.ru в четверг, 5 октября, специалист одним из симптомов начинающегося недуга назвала ухудшение силы хвата рук. То есть человеку становится сложнее, например, держать предметы в руках или открывать крышки банок. Также к признакам развития болезни врач отнесла судороги, появление слабости и утомляемости без видимых причин, ломкость ногтей и волос, нарушение осанки, ограничение движений, пародонтоз, боли в спине и снижение веса.

Губкина подчеркнула, что при появлении подобных симптомов следует обратиться к врачу и пройти обследования, поскольку это поможет вовремя принять меры. По словам специалиста, своевременно выявить остеопороз и спрогнозировать риск переломов в будущем поможет денситометрия — процедура, позволяющая определить минеральную плотность костей.

Для профилактики остеопороза врач посоветовала регулярно заниматься физической активностью, употреблять продукты с кальцием и витамином D, а также отказаться от вредных привычек.

Врач уточнила, что в группе риска по остеопорозу находятся женщины старше 50 лет с небольшой массой тела и недостаточной физической активностью, пожилые люди, пациенты с наследственным остеопорозом и мужчины, у которых снижается гормональная функция.

12 сентября врач-эндокринолог Армине Афонина посоветовала людям с дефицитом веса включить в рацион каши и фрукты, крупы, макароны, выпечку, авокадо. По ее словам, дефицит массы тела диагностируют у людей с индексом массы тела менее 18,5, пишет RT.

В августе врач-диетолог, д.м.н. Марият Мухина рассказала о пользе яичной скорлупы для опорно-двигательного аппарата. По ее словам, яичная скорлупа является источником фосфора, калия и кальция, а также может предупреждать развитие остеопороза в людей старшего возраста, отмечает телеканал «360». Врач предупредила, что перед употреблением ее нужно тщательно промыть, а потом еще и прогреть в духовке. Таким образом можно обезопасить себя от возможного сальмонеллеза. После скорлупу нужно измельчить и есть не больше чайной ложки в день.

В июне врач хирург-ортопед Евгений Жаров рассказал, что остеопороз может развиться из-за наследственности, сахарного диабета, хронической почечной недостаточности, а также малоподвижного образа жизни, несбалансированного питания, дефицита витамина D.

В июне прошлого года диетолог, нутрициолог Евгения Арзамасцева рассказала, что людям старше 60 лет лучше отказаться от употребления кофе и сладких напитков. Кофе обладает особенностью выводить из организма полезные микроэлементы, среди которых кальций, недостаток которого может привести к остеопорозу, пишет НСН.

Ранее диетолог, д.м.н. Михаил Гинзбург в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что в тыкве содержится витамин К, который защищает организм от остеопороза, способствует удержанию кальция в костях, регулирует свертываемость крови, предотвращает тромбозы и улучшает микроциркуляцию и питание.