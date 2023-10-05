В Баку заявили о готовности к переговорам в формате Азербайджан - Армения - ЕС

Баку готов в ближайшее время принять участие в трехсторонней встрече в Брюсселе в формате Евросоюз – Азербайджан – Армения. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В то же время азербайджанская сторона поддерживает прямой и двусторонний диалог и переговоры по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мирному договору», — уточнил Гаджиев в соцсети X (бывш. Twitter).

Политик также поздравил Испанию с успешной организацией встречи Европейского политического сообщества в Гранаде и поблагодарил ее за намерение внести свой вклад в развитие армяно-азербайджанского диалога.

Ранее в этот день стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Шарль Мишель проведут встречу в Гранаде, чтобы обсудить действия ЕС, необходимые для нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Ранее предполагалось, что во встрече также примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако 4 октября он отказался от поездки в Испанию, сославшись на «деструктивную позицию Парижа» и несогласие Германии и Франции провести встречу на территории Турции. Также администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что его поездка в Гранаду отменена.

19 сентября минобороны Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль регион и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

На фоне этого 21 сентября в Евлахе состоялась встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. По их итогам представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча поможет прийти к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. 4 октября о готовности заключить соглашение о мире с Азербайджаном заявил Пашинян.