Уголовное дело возбудили в ФРГ из-за посылки со скелетом крокодила

Уголовное дело в отношении мужчины, которому отправили посылку со скелетом крокодила, возбудили в Германии. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает Zeit.

По данным газеты, в середине сентября таможенники Людвигсхафена обнаружили в одной из посылок обезглавленный скелет небольшого крокодила высотой около 25 см. Подставка экспоната была украшена кристаллами.

«Скелет изъяли, поскольку к посылке не прилагалось никаких разрешительных документов», — поясняется в публикации.

Отмечается, что вид крокодила, скелет которого нашли в отправлении, находится на грани исчезновения и охраняется государством. В связи с этим местная полиция начала устанавливать обстоятельства произошедшего.

В ходе разбирательств правоохранители сначала допросили получателя. По словам гражданина ФРГ, в посылке он должен был получить копию скелета, при создании которой ни один живой крокодил не пострадал. Однако экспертиза костей показала, что скелет настоящий.

В августе ученые Оксфордского университета сообщили, что около 32–38% функционального разнообразия крокодилов может быть утрачено в течение ближайших 100 лет. К таким последствиям может привести утрата среди прочего охота на них и другие факторы человеческой деятельности.