В Москве полицейского заподозрили в пособничестве во взятке почти на 19 млн рублей
Оперативники Москвы выявили факт посредничества сотрудника полиции ОМВД России по району Хамовники при передаче взятки, сообщил «Известиям» 5 октября источник.
Сотрудник выступил посредником при передаче денег между представителями двух коммерческих компаний и другим лицом за строительные и ремонтные работы. Речь идет о взятке в 18,8 млн за выигранный тендер.
Полицейского задержали, 4 октября было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1. УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»).
В ГУ МВД Москвы добавили, что при подтверждении вины указанного сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.
Как следует из данных сайта судов общей юрисдикции Москвы, подозреваемый арестован.
В июне генерального директора регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края задержали по подозрению в получении взятки. Против фигуранта возбуждено уголовное дело на основании материалов регионального УФСБ России по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»).