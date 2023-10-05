Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Армении выразил разочарование заявлениями делегации ООН по Карабаху
Мир
На Украине допустили возможность призыва всех мужчин в ВСУ
Армия
Российские мотострелки выдавили ВФУ из занимаемого ими поселка
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Происшествия
В Белгородской области системы ПВО сбили шесть беспилотников
Мир
ЦПВС заявил о подготовке террористами в Сирии провокации против сил РФ
Мир
Адвокаты Трампа подали ходатайство о прекращении дела из-за его «абсолютного иммунитета»
Мир
Лидера партии АдГ выписали из больницы после нападения на митинге
Мир
Пентагон подтвердил, что самолет США сбил турецкий БПЛА в Сирии
Экономика
Зампред комитета Госдумы заявил об устойчивости макроэкономики РФ
Мир
Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией
Происшествия
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Происшествия
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом пострадало пять человек
Происшествия
В Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний ребенок

В Москве полицейского заподозрили в пособничестве во взятке почти на 19 млн рублей

В Москве сотрудника ОМВД по Хамовникам заподозрили в передаче взятки
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оперативники Москвы выявили факт посредничества сотрудника полиции ОМВД России по району Хамовники при передаче взятки, сообщил «Известиям» 5 октября источник.

Сотрудник выступил посредником при передаче денег между представителями двух коммерческих компаний и другим лицом за строительные и ремонтные работы. Речь идет о взятке в 18,8 млн за выигранный тендер.

Полицейского задержали, 4 октября было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1. УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»).

В ГУ МВД Москвы добавили, что при подтверждении вины указанного сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

Игра на убывание: осужденный за коррупцию экс-генерал МВД выходит по УДО
В чем причина снисходительного отношения суда к бывшему начальнику антикоррупционного главка

Как следует из данных сайта судов общей юрисдикции Москвы, подозреваемый арестован.

В июне генерального директора регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края задержали по подозрению в получении взятки. Против фигуранта возбуждено уголовное дело на основании материалов регионального УФСБ России по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023